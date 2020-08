Un espoir de Liverpool prêté à Amiens

Relégué en Ligue 2, Amiens espère retrouver l'élite le plus vite possible. Et pour y parvenir, le club picard vient de réaliser un joli sur le marché des transferts en obtenant le prêt pour une saison d'Adam Lewis.

Né le 8 novembre 1999 à Liverpool, Adam Lewis évolue au poste de latéral gauche, est international anglais des moins de 20 ans et n'a porté le maillot des Reds qu'à une seule reprise la saison dernère, en FA Cup contre Shrewsbury Town.