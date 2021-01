Villas-Boas évoque un départ de Sanson

Du côté des médias anglais, on parle d'une offre estimée à 25 M€ de la part d'Aston Villa, actuel 10e de Premier League, pour Morgan Sanson.

"On va voir. Le mercato est ouvert, Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre. Officiellement, on n'a reçu aucune offre, sauf si cela s'est passé pendant le match. C'est un garçon qui intéresse le foot anglais par ses caractéristiques, et c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose", a estimé le coach portugais de l'OM, André Villas-Boas, après la défaite face à Nômes samedi soir.

En fin de bail en juin 2022 du côté de l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson attise toujours les convoitises. Déjà très suivi l'été dernier, Sanson pourrait donc quitter Marseille dans les prochains jours pour exporter ses talents en Premier League.

Alors qu'il est actif sur le plan des arrivées lors de ce mercato hivernal (Pol Lirola a débarqué, Arkadiusz Milik suivi...), l'Olympique de Marseille pourrait donc dire adieu à un autre joueur cet hiver après le départ de Kevin Strootman, prêté au Genoa, en Serie A.

Pablo Longoria, le head of football du club phocéen,a récemment évoqué la rumeur Sanson : "Pour le moment, depuis que je suis ici, ça parle toujours de Sanson en Angleterre, à tous les mercatos. C'est normal, Morgan est un très bon joueur, il a une bonne cote sur le marché, mais il faut attendre quelque chose de concret. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs et je ne m'intéresse pas aux rumeurs."

Pour rappel et à la surprise générale, l’Olympique de Marseille a perdu à domicile contre Nîmes (1-2), lanterne rouge avant le coup d’envoi, samedi soir en Ligue 1. Une bonne affaire pour Nîmes, qui quitte la dernière place pour prendre provisoirement celle du barragiste, tandis que Marseille reste sixième, à sept points du podium. Tenus en échec par Dijon (0-0) la semaine passée, les hommes d’André Villas-Boas ont une nouvelle fois déçu.