Watford dépose un recours à la FIFA contre l’OM dans l’affaire Gueye

Des supporters plus qu’en colère, un coach qui démissionne et un remplaçant à trouver, des guerres d’ego entre cadres du vestiaires et un dynamique sportive au plus mal, l’Olympique de Marseille vit des jours compliqués depuis le passage à la nouvelle année.

Comme si le mal n’était pas assez profond à la Commanderie, voilà que le club marseillais est rattrapé par la patrouille dans le cadre de l’affaire Pape Gueye. Pour rappel, le jeune milieu de terrain du Havre était arrivé libre à l’OM durant l’été. Après des débuts timides, le natif de Montreuil a pris la pleine mesure de son nouvel environnement et est devenu un titulaire indiscutable depuis le début de l’année 2020.

Seulement, il s’était déjà engagé quelques mois auparavant avec Watford, alors pensionnaire de Premier League, avec un pré-contrat qui avait été signé le 29 avril 2020. Seulement Gueye ne mettra jamais les pieds en Angleterre, préférant s’engager avec l’OM.

Son nouvel agent estimant qu’il y avait des irrégularités dans le contrat et que le joueur avait été victime « d’abus » de son ancien agent, Gueye et Marseille assuraient être dans leur bon droit de signer librement un contrat pour les quatre prochaines saisons.

Seulement Watford ne l’entend pas de cette oreille d’après 'L’Équipe'. Sept mois après un calme plat concernant cette affaire mais de discussions continues entre les deux parties, le club de Championship a décidé de passer la vitesse supérieure pour avoir une compensation.

Les Hornets ont déposé un recours devant la FIFA, eux qui s’estiment lésés. L’instance internationale a décidé d’ouvrir une procédure pour faire la lumière sur ce dossier et a averti l’Olympique de Marseille, qui ne s’estime pas surpris par la manoeuvre des Anglais.

Avec des comptes loin d’être dans le vert, les dirigeants marseillais n’aimeraient pas avoir une mauvaise surprise et être obligé de sortir le carnet de chèques pour payer un club où n’aura finalement jamais évolué Pape Gueye…