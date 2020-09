Willian et David Luiz ont tenté de recruter Oscar à Arsenal

En janvier 2017 et à seulement 26 ans, Oscar a surpris tout son monde en prenant la direction de la Chine et du Shanghai SIPG. Malgré plus de 200 matches avec Chelsea et une carrière en plein boom, le milieu brésilien a préféré répondre à l’appel d’un salaire confortable.

Trois ans plus tard, Oscar évolue toujours en Chine et compte encore y rester quelques années, lui qui est sous contrant jusqu’en 2024 malgré une envie de revenir en Europe.

"Je veux vraiment retourner en Europe, a-t’il avoué à 'Fox Sports Brésil'. Mais la situation est difficile pour revenir, c’est un peu compliqué pour moi de sortir d’ici. J’espère donc remplir mon contrat et ensuite, oui je pense à retourner en Europe."

S’il assure que Chelsea serait sa destination prioritaire en cas de retour, Oscar a avoué que Willian et David Luiz ont joué les VRP pour le compte d’Arsenal. Les trois Brésiliens se sont côtoyés chez les Blues et ont gardé contact.

"Ils m’ont appelé, parfois je leur parles et ils m’ont dit : 'viens à Arsenal, viens ici'. Mais pour moi, c’est un peu plus difficile. J’ai un contrat avec Shanghai. Willian était libre quand il a rejoint Arsenal cet été. Mais j’étais heureux qu’ils soient de nouveau réunis."