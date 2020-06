"Merci aux supporters, mais pas aux tocards des réseaux"

Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, le Borussia Dortmund a annoncé l'arrivée de Thomas Meunier en Bundesliga pour une période de quatre ans.

De quoi faire plaisir à certains supporters du Paris Saint-Germain, qui ont beaucoup critiqué le défenseur latéral, qui n'a pas hésité à leur rendre la pareille dans un message d'adieu au club.

"Quatre années formidables dans la plus belle ville du monde ! Des tas de rencontres sur le terrain et en dehors, des bons moments, des grands moments, un apprentissage continu et surtout, un grand honneur d’avoir été le premier Belge à faire partie de la famille PSG", a commencé Meunier dans son message sur Twitter.

Un message de remerciement avant un petit tacle aux supporters : "Merci aux supporters (pas les tocards des réseaux), aux staffs et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien. PS : La Champions League sera parisienne !"