Message de Messi et de l'Albiceleste : "Restez chez vous"

Si un joueur peut avoir de l'influence en Argentine, c'est bien Leo Messi. L'Argentin a été choisi par l'AFA pour sensibiliser les Argentins à rester chez eux pour surmonter la crise du COVID-19.

"Plus la victoire est difficile, plus grand le bonheur de gagner. Si vous restez chez vous, nous gagnons tous. Faites-le. Restez chez vous", a affirmé l'organisation footballistique pour sensibiliser les millions de followers sur Twitter et sur Instagram.

Le Gouvernement du pays a récemment prolongé le confinement jusqu'au 26 avril pour contrôler la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier.

Pour le moment, l'Argentine compte 83 morts et 1975 cas de coronavirus.