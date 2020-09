Message du Borussia Dortmund à United : "Sancho est ici et il y restera"

Depuis plusieurs mois, le nom de Jadon Sancho est évoqué du côté de Manchester United, les Red Devils aimeraient s'attacher les services du joueur.

Toutefois, face au mur dressé par les Allemands lors des négociations, les Mancuniens se sont resignés et semblent s'être tourné vers d'autres pistes.

À l'occasion d'une interview pour 'Ruhr Nachrichten', le directeur sportif du club allemand en a remis une couche : "Un jour il pourra s'en aller et relever de nouveaux défis, mais pour le moment il est heureux ici et le Borussia Dortmund est content de l'avoir.", avant d'ajouter : "Jadon Sancho est ici et il y restera".

Alors que le mercato sera clôturé le 5 octobre, les dirigeants allemands ne sont pas à l'abri de recevoir une nouvelle offre de la part de United.