"Messi a dit dès le premier jour qu'il fallait baisser les salaires"

Les joueurs ont accepté de baisser le salaire, révélé ce lundi par Leo Messi, qui a également laissé échapper dans la déclaration une certaine colère à propos de fuites indiquant un refus du personnel de réduire leurs salaires alors que la crise économique causée par le coronavirus a paralysé toute activité dans le monde.

Dans un entretien accordé à 'Sport', Bartomeu exclut toute fuite et s'assure que la prédisposition des capitaines, en particulier de Messi, était maximale.

"Lorsque nous avons calculé les pertes de cette crise et que nous avons conclu que nous devions réduire 70% des salaires des joueurs sachant que c’était un chiffre énorme, le capitaine Messi a déclaré : 'Vous auriez dû le faire depuis le début de la crise'", a-t-il déclaré.

Concernant la possible colère de Messi, Bartomeu a nié les fuites de sa part et a admis avoir rencontré les capitaines pour discuter des mesures : "Peut-être que les joueurs ont été dérangés par des choses que des gens à l’intérieur et à l’extérieur du club ont dites, mais ils ne disposent pas de toutes les informations. Les négociations n’ont été menées que par Oscar Grau et moi même et nous n’avons rien dit"

"Le Barça n’était pas en danger mais les dépenses ont dû être adaptées aux revenus, désormais réduits", a-t-il conclu.