"Messi a la pression de toute son équipe sur ses seules épaules"

Lionel Messi a porté "toute l'équipe de Barcelone sur ses épaules", affirme Edmilson, qui considère le géant catalan en fin de cycle et incapable de s'en sortir sans sa star argentine.

Le FC Barcelone sort d'une saison très délicate, qui l'a notamment vu perdre le titre de champion au profit de son grand rival du Real Madrid. Les Blaugrana ont changé de coach au mois de janvier dernier mais cette solution radicale ne leur a pas été trop bénéfique. Quique Setién n'a, en effet, pas fait mieux que son prédecesseur Ernesto Valverde. Pour éviter que cette campagne ressemble à un annus horribilis, l'équipe doit maintenant impérativement conquérir la Ligue des Champions.

Questionné sur la situation de son ancienne équipe par la radio italienne 'Radio Kiss Kiss', Edmilson a dit qu'il n'était guère surpris par les difficultés que celle-ci rencontre. Et pour cause; il voit une dépendance trop importante envers la star locale, Lionel Messi. "Le Barça traverse une période très sombre. Aujourd'hui, on voit Messi jouer pratiquement seul et avoir sur ses épaules la charge de toute l'équipe. Ils ont également changé d'entraîneur en cours de saison", a-t-il déclaré.

Tout en constatant un déclin des Blaugrana, l'ancien Lyonnais reste malgré tout confiant en vue du match de samedi contre Naples. "Un match de Ligue des champions sera joué après une longue période (d'interruption) et la qualification est ouverte pour les deux équipes car jouer dans une situation comme celle-ci où il n'y a pas de fans, c'est particulier. Je pense que Naples peut aller à Barcelone et tentez sa chance. L’équipe de [Gennaro] Gattuso doit continuer à jouer comme elle l’a fait et ne pas avoir peur du Barça, car les Blaugrana n’auront pas peur. Le Barça reste le Barça malgré tout. Ils jouent à domicile et ils sont toujours favoris."