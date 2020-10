Messi au Barça, une légende qui fête ses 16 ans

Frank Rijkaard était sûr de son choix, c'était le bon moment. le changement est alors annoncé à la 82e minute, Deco jette un oeil vers l'arbitre assistant et comprend qu'il cède sa place. Au moment où le Portugais met un pied hors du terrain, c'est un chétif joueur de 17 ans qui pose ses deux pieds sur une pelouse de Liga pour la première fois de sa carrière.

Le 16 octobre 2004, Lionel Messi, numéro 30 dans le dos, effectue ses grands débuts avec le FC Barcelone, une date que les socios barcelonais ne sont pas prêts d'oublier.

Ce fut à l'occasion d'un derby face à l'Espanyol, derby qui aura vu le Barça s'imposer, 1 but à 0, but inscrit par Deco avant sa sortie, mais également les premières minutes de Leo Messi sous le maillot Blaugrana.

Pour ceux qui l'entourent à l'époque, le joueur est un diamant brut, un talent pur, mais ses coéquipiers et dirigeants ne pouvaient sûrement pas imaginer une telle épopée. Beaucoup de choses ont changé entre 2004 et aujourd'hui.

Un athlète plus robuste, un regard plus aiguisé, des cheveux plus courts, une barbe épaisse est venue se dresser sur le visage de la Pulga, mais surtout, 6 ballons d'Or, 6 Souliers d'Or, plus de 700 buts, 10 championnats d'Espagne, 4 Ligues des Champions...

Saisons après saisons, le natif de Rosario s'est rapidement installé comme un élement important de son équipe, devenant le chouchou du Camp Nou après des débuts impressionnant.

Il ne tardera pas à s'installer comme un indispensable, puis comme le meilleur joueur du FC Barcelone, agitant le marché des transferts lors des différents mercato, rumeurs et tractations se mêlant à son nom chaque été.

Des rumeurs qui ont petit à petit laissé place à de réelles interrogations, notamment cet été avec un feuilleton qui aura chamboulé la planète foot mais surtout la direction barcelonaise.

Annoncé vers Manchester City et en plein conflit avec sa direction, Lionel Messi était pressenti en Angleterre. Il n'en sera finalement rien, n'en déplaise aux Citizens, l'histoire d'amour entre Le FC Barcelone et Lionel Messi n'est pas encore terminée et nous réserve peut-être, comme toutes les belles histoires, bien de nombreux rebonds et autres succès.