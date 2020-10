Un Messi bredouille depuis le départ de Cristiano Ronaldo

Après le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid pendant l'été 2018, les supporters du club merengue avaient de quoi craindre les Clásicos contre le FC Barcelone sans CR7.

L'absence de Cristiano Ronaldo laissait à Leo Messi l'opportunité d'accaparer toute la lumière des rencontres entre les deux équipes historiques de Liga. Cependant, Messi n'a pas saisi l'opportunité.

S'il a été précieux dans le jeu du Barça ce samedi malgré la défaite de son équipe au Camp Nou contre le Real Madrid, le capitaine argentin est de nouveau resté bredouille.

Car depuis le départ de son rival portugais, Leo Messi n'a plus été décisif devant le but lors d'un Clásico. Sur 6 rencontres qui se sont disputées entre le Barça et le Real depuis le départ de Ronaldo, Messi n'a plus marqué ni délivré de passes décisives.

La dernière fois qu'il a marqué, c'était lors du dernier Clásico de CR7, le 6 mai 2018. Depuis : 6 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Deux victoires (février 2019 et mars 2019), deux matchs nuls (février 2019 et décembre 2019), et deux défaites (mars 2020 et octobre 2020). Sans Cristiano Ronaldo, le Clásico n'est plus le même, et Leo Messi non plus.