Messi ciblé par les critiques pour son attitude face au PSG

Ce n'est pas la meilleure saison du FC Barcelone, c'est un fait. Mais la semaine dernière a été particulièrement difficile.

Les blaugranas doivent faire une remontada dans deux compétitions : Coupe et Ligue des champions. Séville les a battus en demi-finale aller du tournoi du K.O. et le PSG a également su tirer parti du match aller des 8es de finale de la compétition continentale.

Les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir. Sur 'BT Sports', Cole a reproché à Messi son rôle dans le match : "Il avait l'air désintéressé. Il est très difficile pour un joueur de le critiquer, car c'est un génie et le meilleur que j'ai jamais vu jouer au football, mais dans le cas présent, il ne semblait pas émotionnellement impliqué dans le match."

Et c'est que l'ancien joueur anglais croit que ce Barça n'est plus ce qu'il était. "Messi est un leader là-bas, tout comme Pique et Busquets. La colonne vertébrale de Barcelone semble faible et s'effondre. Ça s'est terminé à 1-4, mais ça aurait pu être 5 ou 6. Barcelone vit une période inquiétante", a-t-il déclaré.

Pour terminer, Cole a senti que Mbappé était largement au-dessus de Messi dans la rencontre. "C'est le meilleur joueur du monde en ce moment. L'influence qu'il a sur son équipe, la façon dont il peut s'éloigner de ses adversaires. Son jeu associatif, son travail sans ballon... c'est le mâle alpha du football en ce moment", conclut-il.