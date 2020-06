Messi, déjà des jambes de feu

Messi était impatient de refouler une pelouse, et les amoureux du football étaient impatients de voir Messi toucher un ballon. Il est réapparu sur le terrain sans barbe, avec un look rappelant le Messi de 2015. Son match à Son Moix peut se résumer à une victoire, deux passes et un but. Il peut se vanter d'être le premier joueur de l'histoire à marquer au moins 20 buts lors de 12 années successives en Liga.

Vidal a ouvert le score à la première minute. 36 minutes après, l'inévitable Messi entre en scène ; le numéro 10 du Barça a offert une passe décisive à Braithwaite, qui a inscrit son premier but sous les couleurs du Barça. Mais Messi ne s'est pas arrêté là, il était toujours aussi assoiffé de victoires, après trois mois d'arrêt, l'international argentin ne se contente pas que d'une passe décisive. À la 80e minute, il délivre la passe du troisième but à Jordi Alba. Mais marquer des buts, c'est le principal objectif des joueurs comme Messi ; il a scellé le score en fin de rencontre d'un tir tendu du pied droit, marquant ainsi son 20e but en Liga.

Un match incroyale. Encore un. Messi marque et fait marquer, jouer et fait jouer. Comme s'il n'y avait pas eu de trêve. Alors que d'autres joueurs durant le match ont montré ne pas être encore dans le bain, comme le Français Griezmann, qui a montré ne pas être encore en jambe. Messi, lui, revient comme si de rien n'était.

Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est son record de buts en Liga. Depuis 2008-09, où il a terminé avec 23 buts, Messi a toujours marqué 20 buts ou plus dans le championnat espagnol.

La saison précédente, il a marqué un total de 34 buts. Au cours de cette saison, il a déjà marqué 20 buts au total.