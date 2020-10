"Messi doit décider de son futur, pas le Barça"

Claudio Marchisio, pour 'AS', est revenu sur la situation actuelle de la Juventus et de Barcelone, et bien sur, Lionel Messi.

Il est revenu sur la décision du numéro 10 de rester au Barça: "Bien sur que c'était la bonne décision. Même si après tant d'années, il y a un problème interne, la bonne solution n'est pas de le faire partir et de destabiliser le groupe. Mais c'est avant tout Messi qui doit décider de son futur, pas le club."

Il a aussi évoqué tout ce qu'il s'est passé l'année dernière au Barça: "Ca m'a touché, c'était un tremblement de terre sur et en-dehors du terrain. Ils doivent trouver leur équilibre. Ce sera un grand match."

Il a parlé de Morata aussi: "Il a grandi, et est revenu maintenant beaucoup plus conscient de sa force."