Messi, du Barça vers Miami en 2023 ?

Lors de son interview avec Jordi Évole, Leo Messi n'a pas précisé quels étaient ses projets d'avenir à court terme. Malgré la période, apparemment parfaite pour dissiper les doutes, il s'est limité à dire qu'il attendrait la fin de la saison pour se décider.

Les pré-candidats respirent et savent au moins que celui qui sera élu pourra compter sur le numéro 10 pendant les premiers mois de son mandat. Cependant, Messi a donné quelques indications sur le long terme et il semble que le projet passera par la MLS.

Le capitaine du FC Barcelone a reconnu qu'il était attiré par la culture des États-Unis et l'idée d'y terminer sa carrière. On en parlait déjà il y a quelques mois, quand on pensait qu'il pourrait aller à Manchester City et jouer ensuite pour New York City.

Les dernières nouvelles à ce sujet ont été racontées dans "El Larguero" par 'Cadena SER' José Antonio Ponseti. Selon le journaliste, le désir de Messi n'est pas de partir, mais de continuer au FC Barcelone pendant au moins deux ans encore avant de quitter la Liga pour la MLS.

Ainsi, le natif de Rosario terminerait son parcours à Barcelone en 2023. Il s'installerait ensuite à Miami, où ses enfants auront l'âge d'entrer au lycée et de poursuivre leurs études jusqu'à ce qu'ils entrent dans une université américaine.

Selon le même média, Messi aurait déjà acheté un appartement dans le luxueux immeuble Porsche, situé dans le quartier des Sunny Isles, où il séjournait déjà pendant l'été. Le prix serait supérieur à huit millions d'euros et il pourrait monter sa voiture dans un ascenseur.

City n'abandonne pas

Cependant, depuis l'Angleterre, le 'Daily Telegraph' insiste sur le fait que Manchester City ne renonce pas. Leur plan serait d'offrir à l'Argentin un contrat de cinq ans, les trois premiers en Premier League et les deux suivants à New York City dans le championnat américain.

En fin de compte, la présence de Pep Guardiola après sa dernière prolongation semble être une revendication idéale pour l'Argentin. Txiki Begiristain et Ferran Soriano continuent également, éléments clés de la présidence de Joan Laporta au Barça avec lequel Messi a joué son meilleur football.

L'avenir de Messi à Barcelone dépendra beaucoup du reste de la saison et du projet qui lui sera présenté. En ce moment, son visage après le match nul contre Eibar dénote une lassitude qui inquiète au Camp Nou.