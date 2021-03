Neymar et plusieurs anciens du BarÃ§a saluent le record de Messi

En mars 2021, Leo Messi est devenu le footballeur ayant disputé le plus grand nombre de matches avec le FC Barcelone. Lors du match contre Huesca, l'Argentin a disputé son 767e match avec le Barça, égalant ainsi Xavi Hernández.

Aucun joueur n'aura porté le maillot du Barça à plus de reprises. Lionel Messi est également, le joueur qui a remporté le plus de trophées (34) et inscrit le plus de buts (658) dans l'histoire du Barça.