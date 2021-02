Messi élu joueur de la décennie par l'IFFHS

Lionel Messi vient d'être désigné meilleur joueur de la décennie par l'International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). On retrouve sur le podium Cristiano Ronaldo (2e), et son ancien coéquipier, Iniesta (3).

"Les membres de l'IFFHS (150 pays du monde entier) ont voté pour les meilleurs joueurs de la dernière décennie 2011-2020 sur chaque continent et dans le monde. Le duel mondial entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs de la décennie, a été fascinant et incertain jusqu'à la fin des votes. Messi et Ronaldo entreront définitivement dans l'histoire du football !", peut-on lire sur la publication de l'organisation d'études historiques sur le football.

Entre 2011 et 2020, l'Argentin a bien garni son armoire à trophées. Avec entre autres, deux Ligues des champions, six Liga, cinq Coupe du Roi, quatre Ballon d'or...

Lionel Messi continue de marquer de son empreinte l'histoire du football.