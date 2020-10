Messi entre un peu plus dans la légende de la Ligue des champions

Après sa défaite en championnat face à Getafe, le FC Barcelone avait l'occasion de s'offrir un bol d'air frais en Ligue des Champions. Et les Barcelonais n'ont pas laissé passer l'occasion, les hommes de Koeman se sont imposés 5 buts à 1 face à Ferencvaros.

Outre la victoire et les bonnes prestations des promesses barcelonaises, un homme s'est distingué lors de cette rencontre. En effet, Lionel Messi entre un peu plus dans l'histoire de la Ligue des champions grâce à son but inscrit hier à la 27e minute.

Trois exploits marquants

Grâce à son ouverture du score, La Pulga est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions à marquer lors de 16 saisons consécutives. Depuis ses débuts en LDC, l'Argentin a toujours trouvé le chemin de filets. En ligue des champions, un seul joueur a marqué lors de 16 saisons, il s'appelle Ryan Giggs. Toutefois le Gallois n'a pas réussi la prouesse d'inscrire ces buts lors de 16 saisons consécutives. Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre Messi dès cette saison s'il débloque son compteur en LDC.

Mais ce n'est pas tout, avec ce but, Messi creuse l'écart sur son dauphin concernant le nombre de buts inscrit en phase de poules de LDC, le sextuple Ballon d'Or hisse son total à 69 buts. Seul Ronaldo s'en approche avec 63 buts.

Enfin, peut-être la statistique la plus impressionnante, Leo Messi a désormais inscrit au moins un but contre 36 adversaires différents en Ligue des Champions, c'est un record, personne n'a mieux fait dans l'histoire de la compétition. Ronaldo et Raúl pointent à 33, alors que Benzema et Ibrahimovic, à 29. Sur les 41 équipes qui ont affronté Messi, seulement 5 ont su conserver leur cage inviolée face à la Pulga, le Rubin Kazan, l'Atlético de Madrid, Benfica, l'Udinese et l'Inter. Parmi ses victimes préférées, on retrouve Arsenal avec 9 buts encaissés puis le Celtic Glasgow et le Milan AC avec tous deux 8 buts.

Tout simplement renversant pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (116 buts), derrière Cristiano Ronaldo et ses 131 réalisations.