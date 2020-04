"Messi est le meilleur footballeur de l'histoire et le meilleur sportif"

Lors de son live sur Instagram, Sarabia a répondu à diverses questions en ce qui concerne le FC Barcelone, et a mentionné Lionel Messi.

"C’est le meilleur footballeur de tous les temps et le meilleur sportif aussi. Il est incroyable à tous les niveaux, pour sa lecture du jeu et pour la façon dont il fonctionne. C’est un privilège de pouvoir compter sur lui", a confié Sarabia.

En ce qui concerne le vestiaire blaugrana, Sarabia a déclaré : "Si vous ne le vivez pas depuis l’intérieur et que vous ne rencontrez pas les joueurs, vous ne pouvez pas vraiment savoir comment ils sont. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, et chacun d’entre eux est différents."

L'homme de l'ombre de Quique Setién a ajouté : "Nous travaillons beaucoup, nous préparons beaucoup de choses pour être de retour dans la bataille. Ne vivons pas mal cette trêve. J’ai vraiment envie de voir mes amis et d’être avec l’équipe. Nous avons encore une marge d’amélioration. Nous allons discuter avec le mister et préparer des choses."



"C’est le bon moment pour se détendre, souffler et s’entraîner. Quand ils nous relâcheront, nous serrons comme des tigres", souligna Sarabia, qui a également évoqué ses actes sur le blanc catalan, lui qui avait vécu le 'Clásico' face au Real Madrid de façon très intense : "Ça a fait beaucoup de bruit, mais de l’intérieur, ce n’était pas un dixième. Il n'y a eu aucun problème et avec les joueurs, nous entretenons une bonne relation."