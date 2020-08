"Messi est plus qu'un rêve pour l'Inter Milan"

Imagniner Lionel Messi loin du FC Barcelone ? Personne n'y croit depuis des années, pourtant les récentes contre-performances du Barça en Ligue des Champions semblent avoir eu raison de la patience de l'Argentin. A en croire certains médias, la Pulga aurait même demandé son transfert dès cet été, après la débâcle contre le Bayern Munich.

Entre les bruits de couloirs et la réalité, dur de se faire une réelle opinion de la relation entre la star argentine et son club de toujours. Mais il n'en fallait pas plus pour que les plus grands clubs d'Europe se mettent à rêver d'un transfert. Parmi eux, l'Inter Milan fait figure de courtisan le plus intéressé. Le club milanais est rattaché au nom de Messi depuis de nombreux mois et la rumeur ne désenfle jamais. Si Massimo Moratti, ancien président de l'Inter, rêvait d'attirer le sextuple Ballon d'Or durant son mandat, l'ambition est restée malgré le rachat de Zhang Jindong. Avec plus qu'une année de contrat, c'est le moment ou jamais diront certains comme Massimo Mirabelli.

"Quand j'étais à l'Inter, le président Zhang parlait du marché des transferts et disait : 'Je veux Messi', mais nous avons dû expliquer que ce n'était pas possible à cause du fair-play financier", a déclaré l'ancien directeur sportif intériste à 'Radio Sportiva'.

"Je peux vous assurer que Messi est plus qu'un rêve pour l'Inter. Il ne lui reste plus qu'un an sur son contrat et le Barça ne veut pas risquer de le perdre gratuitement l'été prochain."

Et si finalement la rivalité Cristiano Ronaldo - Messi n'avait pas pris fin il y a deux ans ?