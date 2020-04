Messi et Cristiano : 1422 buts et une bataille interminable

Comment parler de Cristiano sans parler de Messi ? Comment évoquer l'Argentin sans penser au Portugais ? ProFootballDB nous offre une vision particulièrement précise de la course folle entre les deux monstres du football mondial que sont CR7 et Leo Messi. Deux hommes jamais rassasiés devant le but, se tirant la bourre volontairement ou non. Les deux ne cessent de se répondre, à coup de buts, dans une course sans précédents.

Pour ceux qui ont eu la chance d'être présents dès le début, en 2005, date du premier but de l'Argentin en professionnel. Le Portugais avait commencé à écrire sa propre histoire en 2002, mais la bataille a dû attendre trois années. 15 ans plus tard, alors que le mano a mano est temporairement arrêté, 1422 sont les buts inscrits par les deux joueurs entre le FC Barcelone, le Sporting, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus, l'Argentine et le Portugal.

725 de CR7, 697 de Leo. Comme lors de la bataille entre Federer et Nadal avec la raquette, la cohabitation des deux joueurs les a empêchés d'être le seul roi pendant une décennie, mais aussi de gagner bien des compétitions. Mais cette rivalité leur a permis de s'améliorer, de se dépasser, de se surpasser.

Se plonger dans leurs statistiques est une sucrerie journalistique. Comme cette année 2012, où Cristiano avait marqué 63 buts, mais Messi, dans une année record, avait marqué 91 buts. Des chiffres hallucinants, 154 buts si l'on ajoute leurs deux scores. Cela supposait voir un but tous les deux jours et demi.

La gloire en alternance

Cristiano, une année plus tard, avait retrouvé les sommets après un monologue de l'Argentin ou presque. Ses 69 buts ont été 24 de plus que son éternel rival, blessé près de deux mois, ce qui donne une idée de la proximité des deux hommes, même dans les records.

Réponse de l'un, de l'autre, et ce depuis 2005. A huit reprises, le Portugais a marqué plus de but, contre sept pour le joueur du Barça. Jusqu'à cette trêve imposée par le coronavirus, Cristiano gagnait 13-9.

Pendant deux ans, la bataille s'était jouée à un but. En 2011, avec un 60 à 59 en faveur de Cristiano, et en 2017, avec un 54 à 53 en faveur de Messi. Jamais ils n'ont été à égalité.

79, c'est la barre fixée par Messi avec le FC Barcelone, mais 12 avec l'Argentine. Les deux ont eu lieu la même année, en 2012, l'année du meilleur Messi de tous les temps.

Pour Cristiano, ce sont 59 buts marqués avec le Real Madrid en 2013, et 14 avec le Portugal en 2019.

Vainqueur aux pourcentages ?

Pour ce qui est des moyennes, Leo Messi a un léger avantage. Nous parlons de 697 buts en 879 matches, soit 0,79 buts par match. Dans le cas de Cristiano, ses 725 buts en mille matches lui donne une moyenne de 0,75 buts.

L'Argentin avait refermé cette fameuse année 2012 avec une moyenne de 1,37 par match, bien qu'à six reprises, c'est le Portugais qui était devant (2011, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2020), contre cinq fois pour le Barcelonais (2010, 2012, 2016, 2017 et 2018).

Le Portugais s'est davantage appuyé sur la sélection pour gonfler ses statistiques. 99 buts avec le Portugal pour CR7, soit 13,66% de son total. Messi, de son côté, a inscrit 70 buts avec l'Albiceleste, soit 10,04%.

Bien que nous puissions avoir du mal à l'accepter, leurs statistiques devraient empirer au fil des années. Entre 2009 et 2018, ils ne sont jamais descendus de la centaine. Difficile d'imaginer que cela puisse de nouveau arriver.

Mais les deux hommes, qui se connaissent à la perfection, font plus que jamais attention à leur corps, et il leur reste encore plusieurs saisons au sommet. Le joueur de la Juve est de trois ans l'ainé du joueur du Barça, ce qui explique aussi l'avantage de 28 buts en faveur du Portugais. Il faudra désormais attendre de voir, lorsque les deux prendront leur retraite, qui aura marqué le plus de buts.