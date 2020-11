"Messi et De Jong ne feront pas le voyage à Kiev"

En conférence de presse avant le choc de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev, Ronald Koeman a confirmé les absences de Leo Messi et de Frenkie de Jong dans son groupe pour la rencontre.

"Nous avons décidé de ne pas faire jouer Messi et De Jong à Kiev parce que nous avons des blessures et que notre situation en Ligue des champions est relativement correcte, avec neuf points, et que c'est le bon moment pour se reposer", a confirmé Ronald Koeman en conférence de presse.

"Nous n'allons pas prendre de risques parce que nous avons peu de défenseurs centraux disponibles. Nous donnerons des opportunités à d'autres joueurs comme Oscar. Des transferts ? Nous savons que l'absence de Piqué est importante, et nous ne savons pas combien de temps ça va durer", a-t-il expliqué.

Ronald Koeman a pris le temps de revenir sur la situation compliquée de son équipe face aux blessures : "Nous savons qu'Umtiti est blessé depuis un certain temps mais nous espérons qu'il soit en conditions pour joure dans deux semaines. Il ne joue pas depuis juin, il a besoin de récupérer, mais il s'entraîne déjà avec le groupe."

L'entraîneur a évoqué les mauvais résultats de son équipe : "Notre vie dépend toujours que ce qui arrive. Les résultats ont beaucoup d'influence et nous ne pouvons pas être contents. Mais cela n'enlève rien à notre ambition. Demain, nous avons l'opportunité de nous qualifier et nous devons la saisir."

"Je ne suis pas satisfait des points perdus mais nous connaissons notre situation, celle du club, et les décisions prises, mais toute mon énergie est concentrée sur notre travail. Je suis content du travail effectué", a-t-il ajouté sur la situation du Barça.