"Messi et moi avions une bonne entente"

Le passage d'Arda Turan a été un veritable fiasco. Recemment arrivé au Galatasaray, le milieu de terrain turque s'est exprimé au micro de 'BeIN Sport' sur ses années barcelonaises.

"Tout allait bien avec Luis Enrique, on avait gagné la Liga et la Coupe du Roi même si on avait pas eu les résultats esperés en Champions. Avec Valverde je me suis senti inutile et j'ai décidé de partir."

L'ancien de l'Atlético est revenu sur sa relation avec Messi : "Ma relation avec Messi était très bien, on aimait jouer ensemble et ça se voyait"

Arda Turan au Barça s'était 55 matches, 15 buts et 10 passes décisives.