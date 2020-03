"Messi, il faut lui mettre des coups les uns aprÃ¨s les autres"

Felipe Melo est l'un des joueurs les plus durs que le football se souvienne.

À 36 ans, le milieu de terrain profite de ses dernières années de carrière à Palmeiras après avoir joué dans plusieurs championnats européens, dont la Liga.

En Liga, il a pu affronter Messi entre 2004 et 2008, alors que l'Argentin faisant ses débuts avec le Barça.

L'Argentin n'est autre qu'une idole pour Felipe Melo qui le considère, sans aucun doute, comme le meilleur joueur de l'histoire.

"C'est le meilleur de tous les temps pour moi. Je n'ai pas vu jouer Maradona ou Pelé en direct. J'ai vu jouer Messi et c'est incroyable. Cristiano Ronaldo est un autre phénomène, il peut marquer cinq buts, mais Leo peut le faire, et en même offrir des passes décisives à ses coéquipiers. Il est le plus complet", a commenté le Brésilien à 'Clarín'.

Le Brésilien a aussi insisté sur la seule et unique façon d'arrêter Leo Messi : lui mettre des coups.

"Leo est unique. Lorsque je jouais avec la Seleçao et nous devions l'affronter nous disions : 'nous devons lui mettre des coups les uns après les autres'. Sinon on ne peut pas le marquer. Je ne parle pas de coups pour le blesser, mais des fautes tactiques pour couper le rythme. Sinon, c'est impossible", a confié Felipe Melo.