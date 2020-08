Messi intéressé par deux clubs uniquement

Ce mardi 25 juin 2020 restera dans l'histoire. plus d'1 millions de tweet qui mentionnent "Messi", Bartomeu vers une démission et un club qui vit sa plus grande crise de son histoire. Pour Lionel Messi, le Barça n'est plus ce qu'il était et souhaite poursuivre une nouvelle aventure.

'RMC Sport' par le bien de son journaliste et correspondant en Espagne, Frédéric Hermel, explique que Lionel Messi serait intéressé par deux clubs uniquement pour continuer sa carrière au haut niveau : l'Inter Milan et Manchester City.