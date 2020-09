Messi, toujours le mieux payé du monde devant Ronaldo

Lionel Messi a conservé sa place en tête de la liste des footballeurs les mieux payés de 'Forbes' après avoir gagné 105 millions d'euros au cours de l'année écoulée, avec Cristiano Ronaldo de près derrière lui en deuxième position.

Malgré ses envies de départ, la Pulga reste le joueur du Barça le mieux payé et ses divers sponsors hors terrain l'amènent donc à devenir le deuxième footballeur milliardaire d'après le média américain après CR7.

Parti à la Juventus Turin il y a deux ans, le Portugais gagne malgré tout toujours aussi bien sa vie. S'il doit se contenter de la deuxième place du classement de 'Forbes', le quintuple Ballon d'Or n'est pas à plaindre puisqu'il a touché un peu moins de cent millions d'euros (98 millions) l'an passé.

Les deux superstars sont encore des références dans le système économique du football mondial mais sont désormais talonnés par la nouvelle génération, incarnée par le duo du PSG Neymar et Kylian Mbappé.

Le Brésilien et l'attaquant français sont respectivement troisième et quatrième alors que le duo vient d'atteindre la finale de la Ligue des champions avec le club parisien. Ce classement démontre aussi la preuve que Kylian Mbappé fait désormais partie du gratin mondial sur et en dehors du terrain.

Deux autres champions du monde 2018 accompagnent le natif de Bondy dans ce Top 10 puisque Paul Pogba et Antoine Griezmann occupent les 6emes et 7emes place de ce classement.

Les 10 footballeurs les mieux payés de 'Forbes' :

1. Lionel Messi - 105 millions d'euros

2. Cristiano Ronaldo - 98 millions d'euros

3. Neymar - 80 millions d'euros

4. Kylian Mbappe - 35 millions d'euros

5. Mohamed Salah - 31 millions d'euros

6. Paul Pogba - 28 millions d'euros

7. Antoine Griezmann - 27 millions d'euros

8. Gareth Bale - 24 millions d'euros

9. Robert Lewandowski - 23 millions d'euros

10. David De Gea - 22 millions d'euros