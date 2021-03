Messi, le bourreau des Ã©quipes espagnoles

La nuit de Leo Messi contre le SD Huesca a été historique pour quatre raisons. Tout d'abord, il a égalé Xavi en tant que joueur de Barcelone ayant disputé le plus grand nombre de matches officiels. En outre, cela lui a également valu d'égaler Iker Casillas et Raúl Garcia au poste de septième joueur ayant le plus de participations dans l'histoire de la Liga. Il a aussi atteint les 13 saisons consécutives marquant 20 buts ou plus en championnat.

Et puis un autre, tout aussi impressionnant. En inscrivant son deuxième but de la soirée lundi soir, Leo Messi a fait de Huesca sa 21e victime. Dans quel domaine ? Comme pour 20 autres équipes, Messi est devenu le joueur à avoir inscrit le plus de buts contre Huesca. L'Argentin a inscrit un total de 4 buts contre Huesca, faisant de lui l'attaquant qui a marqué le plus de buts contre l'équipe, à égalité avec Iago Aspas.

Treize de ces vingt victimes jouent toujours en Liga : Séville (30 buts), Atletico Madrid (26), Valence (25), Osasuna (23), Levante (22), Betis (22), Eibar (20), Real Madrid (18), Athletic (18), Villarreal (15), Grenade (14) et Alavés (12).

Pour le reste, la plupart jouent désormais en seconde division espagnole : l'Espanyol (22), le Rayo Vallecano (17), Majorque (14), Saragosse (13, à égalité avec Puskas et Raúl), Almeria (11), Leganes (9) et Gérone (4, à égalité avec Charles, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez).

La liste est complétée par le Deportivo de La Corogne (20), qui ne fait plus partie des catégories du football professionnel aujourd'hui.

Ce qui est curieux, c'est que la 22e victime de Messi pourrait tomber dès les prochains jours. En effet, la Real Sociedad peut devenir la 22ème victime de la Pulga, puisque le Barça affrontera l'équipe de Saint-Sébastien ce week-end. Messi a inscrit 21 buts contre la Real, et marquer un but lui permettrait d'égaler les 15 de Gorostiza, Santillana et Cristiano Ronaldo.