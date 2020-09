"Messi m'a dit : 'arrête de me donner des coups, couillon'"

Le FC Barcelone s'est imposé pour le premier match de Ronald Koeman aux commandes de l'équipe catalane lors d'un match amical contre une équipe de troisième division.

Le Gimnastic de Tarragone a chargé le milieu de terrain Javier Ribelles de marquer Leo Messi lors de la première période, et l'Espagnol n'a pas eu d'autres choix que faire des fautes pour essayer de stopper Messi.

L'entraîneur de l'équipe a lui-même reconnu qu'il avait dit à son joueur de mettre des coups à l'Argentin pour l'arrêter, et Leo Messi s'est agacé sur la pelouse après 26 minutes de jeu.

Dans des déclarations pour le 'Chiringuito', le joueur du Nastic est revenu sur son échange avec Messi pendant le match : "Je savais que Messi ne pouvait pas se retourner, parce que sinon il fixe et ça devient très compliqué."

"Il a lâché le ballon, il s'est retourné et il m'a dit : 'Mais qu'est-ce que tu fais couillon ? Tu vas arrêter de me donner des coups, ou tu vas faire ça tout le temps ?' J'étais surpris et j'ai répondu : 'Si t'es le meilleur je dois te donner des coups, je ne peux pas te laisser te retourner parce que tu vas gagner'", a expliqué Ribelles.

"Je le vois toujours à la télé, avec ce visage sérieux. Mais à chaque fois qu'il prend le ballon, il change le rythme et il faisait presque ce qu'il voulait", raconte le milieu de terrain espagnol.

Cependant, celui-ci n'a pas pu obtenir le maillot de l'Argentin à la fin du match : "Je suis allé le lui demander, mais j'imaginais qu'il était en colère contre moi. Finalement, Griezmann m'a donné le sien, il a été très aimable avec moi."