"Messi m'a dit qu'ils allaient nous mettre sept buts"

La reprise de Liga est sur le point de se faire pour le Real Mallorca et le FC Barcelone. Son Moix reçoit le Barça de Leo Messi ce soir pour une rencontre pleine d'enjeux pour les deux équipes.

Majorque occupait la place de premier relégable avant la reprise de la Liga et va se battre pour ne pas descendre de nouveau. Le Barça, quant à lui, vit une lutte acharnée pour le titre face au Real Madrid.

Cependant, Majorque espère que Messi ne sera pas aussi en forme que lors de la rencontre au Camp Nou entre les deux équipes en première partie de saison. Une rencontre lors de laquelle l'Argentin a marqué... trois buts !

Vicente Moreno, entraîneur de Majorque, avait eu une petite altercation avec le capitaine du Barça. Une erreur qu'il espère éviter de commettre cette fois-ci.

"Je ne vais pas me chamailler à nouveau avec Messi car ça s'est plutôt mal passé la dernière fois, il a fini par marquer trois buts. C'était une faute, mais à l'époque je ne le pensais pas, je l'ai dit à l'arbitre et cela ne s'est pas bien passé avec Messi. Il y a eu un échange de mots et c'est tout", explique l'entraîneur dans un podcast.

"La grande explication s'est produite dans le tunnel à la mi-temps, quand Messi m'a dit qu'ils allaient mettre sept buts, et il a dit la même chose à Luis Suarez. Ils n'y sont pas parvenus mais après le match, mes joueurs ont dit que j'étais responsable de la défaite parce que j'avais mis Leo en colère. Il est le meilleur joueur du monde, regardez le tempérament qu'il a", conclut Moreno en encensant Messi.