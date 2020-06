"Messi m'aide Ã  Ãªtre un meilleur joueur"

Si Luis Suárez est de retour pour la reprise de la Liga et que Martin Braithwaite n'a eu le temps que de jouer quelques matches avant la suspensoin du football, le Danois est aux anges à Barcelone.

Celui-ci a travaillé dur pendant le confinement pour être en forme et compte bien se battre pour prouver qu'il a sa place dans son équipe. Pour 'Goal', l'ancien du TFC s'est confié sur son aventure.

"J'étais très fier et je me suis dit que le travail acharné était récompensé. Ça m'a donné encore plus de motivation pour repousser mes limites. (...) J'essaie d'être moi-même à 100% et quand je joue, j'essaie de regarder mon équipe et de m'adapter à elle", explique le joueur sur son envie de briller à Barcelone.

Le Danois reconnaît aussi qu'il ne s'agit plus du tout de la même dimension : "Les entraînements sont très différents de ce à quoi j'étais habitué et je remarque que je me développe très rapidement techniquement. (...) Maintenant, je joue pour la plus grande équipe du monde. Les gens me regardent différemment et me reconnaissent dans la rue parce que mon visage est beaucoup plus familier qu'auparavant."

Fier d'avoir été appelé à Barcelone, l'attaquant est aussi content de pouvoir apprendre des plus grands, dont Messi : "Il m'aide à être un meilleur joueur avec ses conseils et sa façon de voir le football. Ça donne beaucoup de confiance à l'équipe car de l'avoir, car il peut faire la différence à tout moment. C'est une véritable inspiration."

Enfin, il s'est confié sur Luis Suárez et son retour dans l'équipe : "Je suis très heureux que Luis revienne parce que quand je suis arrivé, il était blessé et nous n'avons toujours pas pu jouer ensemble. Je veux jouer avec lui et en apprendre de lui, car c'est l'un des meilleurs attaquants du monde."