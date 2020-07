"Messi manque de soutien Ã  Barcelone"

Dani Alves a toujours été un grand ami pour Leo Messi et un grand amoureux du FC Barcelone après y avoir passé les plus belles années de sa carrière entre 2008 et 2016.

L'international brésilien évolue aujourd'hui à Sao Paulo au Brésil mais continue de suivre l'actualité d'un Barça en petite forme, qui vient tout juste de voir le Real Madrid remporter le titre de Liga.

Pour la radio catalane citée ci-dessus, Dani Alves est revenu sur la situation de son ancien club et de Messi : "Leo est un gagnant né, il n'aime pas perdre. Il est comme moi, nous voulons tous les deux ça."

"Il voit ce que moi je ressens, qu'il lui manque du soutien. Je dis toujours que Messi est le plat principal et que nous étions les ingrédients parfaits pour ce plat à l'époque. Aujourd'hui, la sensation, c'est que c'est lui qui tient les rênes, et qu'il est aussi humain", a expliqué Dani Alves.

"Cela fait tant de temps qu'il fait ce qu'il fait, il sait quand son équipe est capable de le faire ou non. Cela fait des années qu'il est au Barça et il a vécu beaucoup de choses. Il connaît parfaitement ce dont a besoin son équipe pour gagner", continue l'ancien joueur du PSG sur la situation de Messi.

Selon lui, le Barça doit trouver sa propre identité : "L'identité qu'elle a toujours eue. Comme celle du Barça de Ronaldinho, notre Barça... (...) Cette équipe doit faire en sorte que les gens profitent."