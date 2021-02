Messi, Mbappé et l'effet domino

Alors que les prix du marché des transferts du football étaient devenus complètement fous lors des dernières années, la pandémie de Covid-19 a provoqué de nombreux changements.

Les clubs n'ont plus les moyens de faire de folies après des mois de crise économique, et doivent faire des choix. Du côté du PSG, un choix important pourrait se faire cet été : Kylian Mbappé ou Lionel Messi ?

Le capitaine du FC Barcelone est en fin de contrat avec son club de toujours, et la possibilité de le faire mettre les voiles à la fin de la saison grandit de plus en plus chaque jour, provoquant une multitude de rumeurs dans le monde du football.

Et s'il y a un club qui semble être le plus proche de l'Argentin à l'heure actuelle, c'est bien le Paris Saint-Germain. Il s'agit-là d'une opportunité en or, puisque la Pulga serait en mesure de venir gratuitement à Paris si elle ne prolonge pas son contrat en Catalogne.

Cependant, comme l'explique 'Marca', la décision finale de Messi pourrait avoir un impact sur un autre mouvement sur le marché des transferts, celui de Kylian Mbappé. Dans le viseur du Real Madrid depuis des années, le champion du monde français pourrait pousser pour partir cet été, à un an de la fin de son contrat, et le PSG ne le retiendra certainement pas s'il veut pouvoir offrir un salaire convainquant à Leo Messi.

Le média cité rapporte que la direction madrilène pourrait attendre de connaître la décision du capitaine du Barça pour se lancer dans l'opération Mbappé. Un véritable effet domino, qui pourrait aussi provoquer le départ de Vinicius du Real Madrid.

Dans le cas où Leo Messi ou Kylian Mbappé choisissaient de rejoindre un autre club cet été, l'effet domino pourrait être le même. En cas d'arrivée de Kylian Mbappé à Liverpool, par exemple, c'est Mohamed Salah qui pourrait être sacrifié par les Reds. Quant à l'intérêt de Manchester City pour Leo Messi, il pourrait provoquer le départ définitif de Sergio Agüero, malgré l'envie de l'attaquant citizen de rejouer avec son compatriote.

Lionel Messi tient l'avenir du mercato estival entre ses mains.