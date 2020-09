"Messi ne veut pas partir gratuitement"

Le départ de Lionel Messi est durement vécu du côté de Barcelone. D'abord on niait les envies de départ, ensuite on bloquait le départ et finalement les deux parties semblent condamnées à devoir s'entendre.

D'après Guillem Balagué, journaliste à la 'BBC' spécialiste du football anglais et du FC Barcelone, les négociations entre le Barça et Messi ne font que commencer.

Le club blaugrana commenceraient tout juste à accepter l'idée de voir partir son meilleur joueur dans un autre club : "Messi ne partira pas gratuitement de Barcelone, ce n'est que le début des négociations".

"À mon avis, Leo lui-même pense qu'il ne devrait pas partir sans que le Barça reçoive une somme d'argent. À partir de cette semaine, son père commencera à parler avec Bartomeu", a déclaré le journaliste au micro de 'TV3'.

D'ailleurs Balagué avait affirmé ce lundi que le Barça aurait proposé à Messi de jouer une dernière année avant de le laisser filer librement.

Il a conclu son intervention en imaginant ce que pourrait apporter Messi à City : "Manchester City fait des erreurs qui détruisent l'équipe. Messi, en deux actions il change un match, et City pourra en profiter".