"Messi ne saura jamais ce que c'est de jouer avec lui"

Ivan Rakitic est de retour au sommet du football sévillan après une interruption de six ans au FC Barcelone. Interviewé par la 'FIFA', le Croate a analysé sa nouvelle phase à Séville et a parlé de ce que c'était de jouer au Camp Nou aux côtés de Leo Messi.

"Faire partie de la plus grande équipe du monde est indescriptible. Je me sentirai membre de cette grande famille. C'était incroyable de jouer avec ces joueurs et de les avoir comme amis. Je suis très proche d'Andrés Iniesta, nous avons beaucoup parlé. Je n'oublierai jamais ces six années", explique Rakitic.

Mais ses meilleurs mots ont été pour Messi : "C'est du football à 100%. Peu importe qui vous êtes, vous devez juste en profiter, c'est un autre niveau. Avec tout le respect que je dois aux autres joueurs, il n'y a qu'un seul numéro un et c'est Leo. Jouer 311 matches avec lui était un rêve. Je veux le remercier pour tout, il ne saura jamais ce que ça fait de jouer avec lui." a-t-il déclaré.

Déjà un élément clé de l'équipe sévillane, il a parlé de ce que la Ligue des champions signifiait pour son équipe : "C'est un objectif vraiment important pour nous. Je pense que l'équipe et le club ont franchi beaucoup d'étapes au cours des dix ou quinze dernières années. Il est assez surprenant de voir que Séville a remporté six fois la Ligue Europa".

"Nous sommes très fiers et heureux d'avoir remporté ces titres, mais nous voulons franchir les prochaines étapes en Ligue des Champions. Ce serait incroyable de passer les quarts de finale et je pense que cette équipe est vraiment capable de réaliser quelque chose de spécial en Ligue des Champions", a-t-il poursuivi.

À propos de lui, Rakitic dit qu'il a tout recommencé à son retour à Séville : "Je suis un nouveau gars dans l'équipe et je veux avancer pas à pas comme tous les autres nouveaux joueurs. J'ai beaucoup de respect pour Jesús Navas. Nous avons joué ensemble pendant mes trois premières années et demie au club et c'était vraiment spécial de le retrouver. Jesús et tous les autres joueurs savent que je suis prêt à les aider, que je sois capitaine ou non, ils peuvent toujours venir me parler."

"Nous devons d'abord nous concentrer sur nos trois prochains matches de groupe qui seront difficiles. Nous avons sept points après trois matchs, nous sommes très heureux de la façon dont nous avons joué ces matchs. Mais nous avons encore du travail à faire en phase de groupe et ensuite, avec un peu de chance, nous pourrons écrire l'histoire du club", a-t-il conclu dans son évaluation du début de la saison.