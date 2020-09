Messi ne viendra pas à l'Inter et Lautaro n'ira pas au Barça selon le directeur sportif de l'Inter

Pour l'Inter Milan c'est très clair, il n'y aura aucune transaction possible avec le barça concernant Messi ou bien Lautaro. C'est son directeur sportif, Piero Ausilio qui l'a confirmé: "Nous ne signerons pas Leo Messi, je ne sais pas d'où sort cette folle rumeur", avant d'ajouter : "Nous n'avons jamais eu de discussions officielles avec Barcelone concernant Lautaro. (...)."

Si le directeur sportif s'est voulu catégorique sur les cas Messi et Lautaro, il a en revanche été plus ouvert concernant Arturo Vidal : "Arturo Vidal nous plaît, bien évidemment. Mais pour le moment c'est un joueur du FC Barcelone. S'ils le laissent partir dans de bonnes conditions, nous envisageons de le signer".

Enfin, le directeur sportif de l'Inter Milan a confirmé qu'il ne s'intéressait pas à Sandro Tonali: "Nous ne pouvons pas faire d'offre pour lui et nous avons récupéré Nainggolan" puis, à propos d'Aleksander Kolarov il déclare: "Je peux confirmer que nous sommes en négociation avec la Roma. Il existe de bonnes opportunités."

