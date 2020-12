Messi - Pedri : le duo qu'on attendait

Le FC Barcelone a obtenu une victoire facile contre Valladolid ce mardi. L'international argentin, Lionel Messi, auteur d'un but et de deux passes décisives, était tout sourire, chose qu'on ne voyait plus depuis quelques mois.

En effet, La Pulga était très complice avec Pedri dans le jeu, ce qui a plu au capitaine barcelonais. Ce duo a d'ailleurs fait les gros titres de la presse espagnole ce mercredi : "Pedri danse, Messi sourit" pour 'Sport', "Pedri à la table de Messi' rapporte 'Mundo Deportivo', "Pedri est le sourire de Messi" s'exclame 'As'.

En conférence de presse, Clément Lenglet et Ronald Koeman se sont exprimé sur ce nouveau duo : "C'est un joueur qui joue avec sa tête, il n'a pas un physique d'athlète mais il pense plus vite. Il a un bon feeling avec Leo, c'est spécial parce qu'ils sont différents" s'était exprimé le défenseur français. Le coach néerlandais a ajouté : "Les bons joueurs s'entendent toujours sur le terrain." Avant de poursuivre : "C’est un très bon joueur dans cette position axiale entre les lignes, il a une bonne connexion avec Leo et les autres. Il travaille beaucoup sans ballon et est important pour l’équipe. Il est à l’aise sur le terrain"

Évidemment, difficile de ne pas avoir une pensée pour Antoine Griezmann qui peine depuis son arrivée à Barcelone et n'a jamais affiché cette même complicité avec Messi. Le champion du monde 2018 était resté sur le banc tout le long de la rencontre. Le nuage s'assombrit pour Griezmann qui se voit devenir le grand perdant de ce nouveau duo.