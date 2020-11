Messi perd en efficacité

Lionel Messi n'est pas en forme et ça se ressent sur le terrain. En neuf participations, il a inscrit quatre pions, qui ont tous un point commun : ils ont été inscrits sur penalty. Le sextuple Ballon d'or n'a plus marqué dans le jeu depuis 969 minutes ! Pour le voir trouver le chemin des filets dans le jeu, il faut remonter au 8 août dernier contre Naples, en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Une éternité pour un tel génie.

Qu'en est-il de sa grande vista et de sa générosité mises en avant la saison passée en terminant meilleur passeur de Liga avec 21 offrandes ? C'est loin d'être flamboyant aussi. Jusque-là, l'Argentin n'a délivré qu'une passe décisive.

Mais alors, quelles peuvent être les raisons de sa panne d'efficacité ? Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de son mal-être : son âge (33 ans) ; son vrai-faux départ en août ; le déclin de son équipe ; l'enchaînement des matchs ; l'adaptation au système de Koeman... Il faut tout de même noter que Leo a joué tous les matchs du Barça, sans jamais être remplacé.

Comme on peut l'observer sur ProFootballDB, depuis le début de l'exercice 2020-21, le capitaine du FC Barcelone est moins rapide, moins tranchant, perd plus de ballons et se montre très peu inspiré...

Des chiffres qui interpellent. Toutefois, la saison est loin d'être terminée.

Saison 18-19

1.14 buts

0.43 passes dé.

0.40 centres réussis

2.89 tirs cadrés

11.75 dribbles

50.29% dribbles réussis

2.19 fautes subies

9.62 passes vers la surface

12.37 pertes de balles

9.11 duels offensifs réussis

1.86 récupération camp adverse

Saison 19-20

0.73 buts

0.59 passes dé.

0.47 centres réussis

2.20 tirs cadrés

11.22 dribbles

53.47% dribbles réussis

2.31 fautes subies

7.30 passes vers la surface

13.46 pertes de balles

9.49 duels offensifs réussis

1.96 récupération camp adverse

Saison 20-21

0.38 buts

0.13 passes dé.

0.38 centres réussis

2.25 tirs cadrés

10.63 dribbles

48.24% dribbles réussis

2.88 fautes subies

4 passes vers la surface

12 pertes de balles

9.50 duels offensifs réussis

1.75 récupération camp adverse