"Messi prolongera et je récupérerais Neymar sans hésiter"

Dans des déclarations à 'Deportes Cuatro', Laporta a indiqué qu'il reste toujours motivé et qu'il a "un projet d'avenir". Alors qu'il ne dira rien de sa candidature à la présidence du Barça avant la fin de l'année, il a admis être en train de réunir "un groupe de personnes" de confiance, "professionnels, avec de l'expérience".

L'ancien président du Barça entre 2003 et 2010 aimerait gérer la dernière ligne droite de la carrière de Leo Messi. "C'est enthousiasmant de gérer cette période, je me vois gagner avec eux la Ligue des Champions et la Liga", a affirmé Laporta.

Sur l'avenir de Leo Messi, Laporta a déclaré qu'il n'aura "pas de problèmes" pour prolonger l'Argentin, même s'il comprend qu'il soit mécontent de la situation. "Si j'étais joueur du Barça, je ne serais pas content non plus", a affirmé Laporta, avant d'évoquer Neymar. "Neymar, je le récupère, sûr", a-t-il dit.

Enfin, pour le poste d'entraîneur, Laporta a son candidat. "Xavi ? Bien sûr que c'est possible. Il serait la solution naturelle, il viendra quand il considérera que ce sera le moment", a conclu l'ancien président du Barça.