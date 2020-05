La mise au point de Messi

L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi avait mis, en février dernier, la pression sur son équipe en indiquant qu'elle n'était pas à la hauteur pour remporter la Ligue des champions.

L'Argentin avait été repris dans la foulée par son entraîneur Quique Setién à ce sujet. Mais Messi a précisé sa pensée ce vendredi.

"L’entraîneur a mal compris ce que j’ai dit. Ce que j’ai dit, c’est qu’en jouant de la façon dont nous avons joué avant la pause, il est clair que ce n’était pas suffisant pour gagner la Ligue des champions. Je n’ai jamais douté de l’équipe que nous avons et je n’ai pas de doute sur le fait que nous pouvons encore tout gagner."

"Mais pas de la façon dont nous avons joué avant l’arrêt des compétitions. Peut-être que cette pause nous sera bénéfique. On va voir si on peut reprendre les compétitions. Si c’est le cas, cela nous enlèvera le doute et nous saurons quel est notre niveau", a lancé Messi pour le quotidien catalan 'Sport'.

Pour rappel, le Barça est leader de Liga et toujours en lice en C1 après son match nul 1-1 en 8e de finale aller sur la pelouse de Naples.