Messi restera au BarÃ§a au moins jusqu'en 2021

Bonnes nouvelles pour Barcelone. Messi (32 ans) continuera au sein du club au moins jusqu'en 2021. La date d'activation de la clause de départ a expiré ce dimanche, selon 'AS', qui affirme que cette information a été confirmée par le club lui-même et l'entourage du joueur.

La star argentine aurait pu quitter le Barça s'il avait donné son préavis avant le 1er juin, mais parmi les projets de Messi, il n'a jamais été question de mettre fin à son idylle avec le Barça.

La direction du club espère que Messi soit lié au Barça jusqu'à la fin de sa carrière.

Il devrait être prolongé bientôt, puisque son bail expire en juin 2021. La dernière prolongation de contrat qu'il a signée remonte à novembre 2017.

"Je l'ai dit plusieurs fois, mon idée est de continuer et tant que le club et les gens continueront à le vouloir, il n'y aura jamais de problème de mon côté", a déclaré l'attaquant dans une interview à 'AS' avant le début de la pandémie.