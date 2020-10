Messi - Ronaldo, la Champions League des GOAT ?

"Die Besten, Die Meister, Les grandes équipes, The Champions…". Le célèbre hymne de la Ligue des champions résonne ce mardi dans la tête de tous les amoureux du football.

La prestigieuse des compétitions européennes fait son retour aujourd'hui, deux mois après la finale entre le Bayern et le PSG, à Lisbonne. Toujours sans spectateurs. Mais avec les retrouvailles des deux plus grands footballeurs de la planète : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se retrouvent neuf ans après sur la scène européenne. La Juventus et le FC Barcelone sont tombés dans le groupe G, ce sera donc la première fois de l'histoire que les deux cracks vont croiser le fer en phase de poules. C'est également la première fois qu'ils se retrouvent depuis que le Portugais a quitté le Real Madrid en 2018.

Mais qui est le G.O.A.T (Greatest Of All Time) de la Coupe aux grandes oreilles ?

742 buts pour Cristiano Ronaldo toutes compétitions confondues, 706 pour Messi. Ils totalisent 1448 pions à eux deux. Comme ils l'ont déjà affirmé à maintes reprises, l'un a poussé l'autre à être meilleur. Et nous, les amoureux du ballon rond, nous avons eu tout simplement la chance de pouvoir regarder et profiter de ces deux monstres.

Cette édition de la Ligue des champions sera l'occasion pour les deux attaquants d'augmenter leur total de buts, mais risque aussi de raviver la rivalité éternelle qui était (un peu) éteinte depuis le départ de Ronaldo à la Juventus.

Si Leo Messi a plus de Ballon d'Or dans son armoire à trophées, Cristiano Ronaldo est lui le 'Mister Champions'. Le numéro 7 de la Vieille Dame est actuellement le meilleur buteur historique de la compétition avec 131 buts à son compteur. Son grand rival affiche lui 115 réalisations en 143 apparitions.

Quant aux trophées, Ronaldo est toujours en tête, avec cinq coupes remportées durant sa carrière avec Manchester United (2008) et le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018). Messi n'est cependant pas très loin, il a en effet remporté quatre trophées avec l'équipe blaugrana (2006, 2009, 2011, 2015).

Les deux meilleurs joueurs du monde, qui pèsent à eux seuls onze Ballons d'or, se sont déjà rencontrés à 35 reprises au total (clubs et sélection), l'international de l'Albiceleste ayant un léger ascendant au nombre de succès (16, contre 10 à Ronaldo).

Rendez-vous le 28 octobre et le 8 décembre pour profiter une nouvelle (et dernière ?) fois des deux meilleurs joueurs du monde sur la même pelouse.