Messi sauve l'honneur des siens

Pour le compte de la 38ème et dernière journée du championnat espagnol, le Barça, qui a vu son rival lui reprendre le trône jeudi dernier, se déplaçait sur la pelouse du Deportivo Alavés. Confronté à une avalanche de suspendus et de blessés, Setién s'est rendu au Pays basque avec un groupe de 16 joueurs.

Un match qui comptait un peu pour du beurre, sans aucun enjeu entre les deux formations, à part sauver l'honneur. Les hommes de Setién se sont inclinés jeudi dernier au Camp Nou face à Osasuna, la première défaite post-covid. Ce dimanche, ils avaient l'obligation de terminer la saison la tête haute. Et c'est chose faite.

Le FC Barcelone a su faire le boulot et l'a remporté sur le large score de 5 buts à 0 aux dépens d'Alavés. Les Catalans ont tout de suite eu le contrôle total du ballon, et ont créé plusieurs occasions dangereuses, mais l'équipe de Setién était malchanceuse : trois ballons sur la barre transversale en 15 minutes !

La première action dangereuse est signée Riqui Puig, la pépite de la Masia a créé la première occasion pour le FC Barcelone, mais sa balle s'écrasait sur la transverse. Le Barca enchaînait les occasions dangereuses mais sans succès...

La connexion Ansu Fati-Messi faisait des dégâts en première période. À la 24e minute, l'Argentin centre pour son jeune coéquipier qui trompe le portier de l'équipe adverse et ouvre ainsi le score pour les visiteurs.

Pour rappel, Leo Messi venait d'effacer un record historique détenu par Xavi depuis 2009. Face à Alavés, le numéro 10 est devenu le meilleur passeur en Liga en une seule saison (21).

Le capitaine n'allait pas se contenter que d'une passe décisive, Messi avait un objectif bien en tête : le Pichichi. En tête du classement de meilleur buteur de Liga, Messi devait marquer pour accroitre son avance sur Karim Benzema. Et c'est désormais mission accomplie !

À la 34e minute, c'est au tour du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de débloquer son compteur. Servi magnifiquement par Riqui Puig, Lionel feinte Roberto et marque dans le but vide. Tout juste avant la pause, Luis Suárez inscrit le 3e but de la rencontre et participe aussi à un spectacle sans spectateurs.

La seconde période était moins rythmée des deux côtés, mais le Barça gardait le contrôle du match. À la 57e minute, Nelson Semedo inscrit son premier but en Liga cette saison. Puis, la fin de la rencontre approcha et pour prendre ses distances avec le buteur du Real Madrid, Leo Messi clôture la marque en inscrivant son deuxième but de la rencontre et le cinquième pour son équipe. Sans trophée de champion d'Espagne, Messi pourra tout de même se consoler sur le plan individuel.

La mauvaise a été la sortie sur blessure du défenseur central international français Clément Lenglet (46e), touché au psoas-iliaque droit.

Final heureux pour l'honneur ! Avec cette large victoire, la formation catalane se refait le moral avant d'attaquer la phase finale de la Ligue des champions face à Napoli.