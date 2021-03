"Messi est bon et quand il sera avec nous, il sera encore meilleur"

Messi est indispensable à Barcelone et aussi en Argentine. Dans le pays d'Amérique du Sud, on surveille attentivement chaque action de l'attaquant, essentielle dans les plans de Scaloni.

C'est précisément l'entraîneur de l'Albiceleste qui a parlé du nº10 à son arrivée en Argentine. "Il est bon et quand il est avec nous, il est encore meilleur. Espérons que tout continuera ainsi", a déclaré Scaloni aux médias.

"Ce sera un double rendez-vous difficile, comme pour tous les autres, mais celui-ci a la particularité que nous comptons sur les joueurs et vu comment ils vont arriver : il y en a qui ne sont pas dans les meilleures conditions", a déclaré l'entraîneur.

Scaloni a évoqué le fait que certaines équipes ne laissent pas partir leurs joueurs : "Je pense qu'il y a une réunion avec la CONMEBOL pour parvenir à un accord. Si les pays décident de ne pas envoyer de joueurs, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Espérons qu'ils puissent venir parce qu'ils sont importants."

"Je ne pense pas qu'il y ait un problème dans le secteur de gauche. Il y a des joueurs et nous avons des variantes. Espérons qu'ils puissent jouer un match, qu'ils puissent arriver en bonnes conditions. Sinon, nous chercherons d'autres options", a-t-il déclaré.

Enfin, il a fait référence à Kun Agüero : "Je lui ai parlé il y a un mois et j'espère qu'il peut avoir du rythme. La semaine prochaine, nous déciderons de la liste finale et il est toujours considéré, mais il doit être dans les meilleures conditions et nous savons qu'il n'arrivera pas à 100%.