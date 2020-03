Messi serait-il en train de jouer blessé ?

Leo Messi est le Barça. Si Leo Messi ne va pas bien, cela veut dire que le Barça n'est pas non plus dans sa meilleure forme. Et le joueur argentin commence à inquiéter.

S'il n'y a pas de confirmations et que cela ne fait pas la une des journaux du monde entier, certaines images des derniers matches du joueur du Barça laissent planer le doute.

L'une des images qui préoccupent le plus fut celle de l'échauffement du match de Ligue des champions à Naples, où on peut le voir en train de se toucher la cuisse à plusieurs reprises, ou même des mimiques douloureuses.

Des suspicions qui deviennent une possibilité alors que le joueur joue depuis plusieurs journées avec un bandage sur la cuisse gauche (des images qui ont été vues en janvier contre Grenade ou encore Getafe en février).

L'émission de la chaîne 'Gol' en Espagne a d'ailleurs montré plusieurs images et documents où l'on peut le voir sur les derniers matches en train de tenir sa cuisse pendant les rencontres.

Un début de rechute de son élongation ? En début de saison, le Barça avait confirmé que le joueur souffrait d'une blessure à la cuisse gauche. Cette même cuisse qu'il se tient sur les derniers matches.

Le Clásico fut l'une des origines de toute cette inquiétude autour de l'état physique de l'Argentin, qui fut loin de montrer un grand niveau sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

Sans Luis Suárez ni Dembélé, Leo Messi n'a eu du repos qu'une seule fois depuis le début d'année, et c'était contre Ibiza en Coupe du Roi. Le joueur argentin ne sort jamais en cours de match, contrairement à Antoine Griezmann, et est convoqué pour toutes les rencontres afin d'aider un Barça qui a du mal à faire surface.

Quique Setién fait enchaîner les matches à son capitaine depuis le début de l'année 2020, notamment en raison d'une profondeur de banc limitée malgré la récente arrivée de Braithwaite, et le numéro 10 pourrait bien souffrir de fatigue, voire pire, si personne ne lui offre du temps de repos.