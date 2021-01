Messi trÃ¨s probablement absent en finale de Supercoupe

La finale de Supercoupe d'Espagne entre Barcelone et l'Athletic se déroulera très probablement sans Leo Messi sur le terrain. Comme l'a souligné 'Marca', il n'était pas présent à la séance d'entraînement de ce vendredi 15 en raison de ses problèmes physiques. Il a déjà manqué la demi-finale contre la Real Sociedad.

Pour avoir une vraie réponse à cette question, il faut attendre la séance que Ronald Koeman et son équipe ont prévue samedi de 16 à 18h. Si le capitaine n'y participe pas non plus, son absence sera confirmée pour le match.

Dans le cas où la mauvaise nouvelle pour l'entraîneur blaugrana se confirme, le plus probable est que, de toute façon, il fera partie du groupe. Il a assisté et participé à la victoire aux tirs au but contre Imanol Alguacil et ne manquera pas un match qui pourrait offrir le premier titre de la saison.

Mais qu'arrive-t-il à Messi ? Bien que les services médicaux de Barcelone ne l'aient pas assuré, ils soupçonnent que l'Argentin souffre d'une élongation du biceps fémoral. Si tel est le cas, peut-être que son retour se fera en Coupe contre Cornellà ou en Liga contre Elche, car ce problème physique a tendance à laisser les joueurs hors des terrains cinq à dix jours.

Que fera Koeman sans Messi ?

Un coup d'oeil à la composition de Ronald Koeman contre la Real Sociedad suffit pour avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler le onze de départ en finale. Le technicien a aligné Ter Stegen ; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba ; Busquets, De Jong ; Dembélé, Pedri, Braithwaite ; et Griezmann.

Il pourrait répéter cela, mais il convient de rappeler que la victoire sur les "txuri-urdines" a été accompagnée de beaucoup de suspense, peut-être plus que le coach ne l'aurait souhaité. D'où la possibilité qu'il mette en place une proposition de jeu différente qui permettra à Ter Stegen de passer une journée plus détendue.