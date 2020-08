Ancien joueur du Bayern Munich et légende du club, Lothar Matthaus est connu pour son franc parlé. Intérrogé par le quotidien 'As' sur l'opposition entre le Bayern Munich et le FC Barcelone qui se jouera ce vendredi pour une place en demi-finale de Ligue des champions, Matthaus a surtout expliqué que pour lui, le meilleur joueur du monde, est au Bayern : "Messi va affronter le meilleur joueur du monde, son successeur : Robert Lewandowski. Il est le meilleur au monde, pas seulement le meilleur attaquant."

Cette légende du Bayern donne également son avis sur ce FC Barcelone : "Ils ont Messi, c'est vrai. Un joueur comme lui peut changer les choses. Mais avoir Messi n'est pas suffisant pour ce Barça. Je n'ai aucune crainte."