Metz enfonce un peu plus le FC Nantes

Toujours pas de victoire pour le FC Nantes de Raymond Domenech, a encore du pain sur la planche pour redresser les Canaris.

Pourtant pendant plus d'une demi-heure, les Canaris ont espéré rester sur leur lancée. Certes, il y avait bien quelques offensives de part et d'autres, mais le jeu se concentrait plutôt au milieu de terrain et les gardiens n'étaient pas inquiétés.

Jusqu'à une merveille de passe au-dessus de la défense de Farid Boulaya, qui a lancé ainsi Aaron Leya Iseka, dont le ballon piqué au-dessus d'Alban Lafont a offert l'ouverture du score aux Messins (1-0, 35e).

Les Nantais ont bien tenté de réagir mais ont été trop brouillons pour espérer quoi que ce soit.

Ils se sont montrés un peu plus entreprenants après la pause, sans être vraiment dangereux pour autant. Nicolas Pallois a cru égaliser, mais son but a logiquement été refusé pour un hors-jeu (51e) et le penalty accordé ensuite à Kader Coulibaly a été annulé pour la même raison (70e).

Les Mosellans ont même réussi à corser l'addition au bout du temps additionnel : Dylan Bronn est parti en contre, le ballon est parvenu à Boulaya, qui a envoyé une frappe travaillée au fond des filets (2-0, 90e+4).