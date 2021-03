Rennes enchaîne avec une deuxième victoire de suite

Et si l’effet Bruno Genesio se faisait déjà sentir ? Arrivé au chevet du Stade Rennais suite au départ de Julien Stéphan, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais est en train de donner un nouveau souffle au club breton. Après avoir perdu son premier match contre l’OM il y a trois semaines, Genesio vient d’enchaîner une deuxième victoire de suite à la tête de Rennes.

Ayant réussi à mettre fin à une série de six défaites consécutives en championnat contre Strasbourg le week-end dernier, le Stade Rennais a confirmé lors de la 30eme journée sur la pelouse de Metz. Ayant décidé de s’appuyer sur le même onze qui était sorti vainqueur du duel contre les Strasbourgeois, Genesio a vu son envie de continuité payer durant la première période.

Face à des Messins dans le dur depuis quelques matches (2 victoires en 8 matches), les coéquipiers d’Eduardo Camavinga ont rapidement pris les commandes de cette rencontre. Avec cinq joueurs à vocations offensives en plus des deux latéraux, Rennes a eu la maitrise du ballon et a logiquement été récompensé avec l’ouverture du score de Jérémy Doku (18eme). Recruté au prix fort durant l’été mais trop irrégulier depuis ses débuts, le jeune Belge a inscrit son premier but en Ligue 1 et ainsi mis les siens sur de bons rails.

Mais, à l’image de sa première partie de saison, l’ancien d’Anderlecht a soufflé le chaud et le froid et n’a joué que cinquante minutes. La faute à une blessure ? Non mais à cause d’un carton rouge mérité pour une intervention non-contrôlée sur Delaine.

Heureusement pour les Rennais, ils avaient réussi à faire le break juste avant la pause. Souhaitant se montrer plus décisif après des débuts timides, Martin Terrier ne s’est pas fait prier pour transformer le penalty obtenu par Traoré (40eme).

À 2-0 et malgré l’infériorité numérique pendant 40 minutes, les hommes de Genesio ont fait bloc et n’ont pas été mis plus en difficulté que ça par le FC Metz. Si Terrier a eu l’occasion de tuer le match, c’est finalement son remplaçant Guirassy qui a évité aux Rouge et Noir de vivre une fin de match sous pression (0-3, 88eme). La réduction du score de Yade (1-3, 91eme) n’a finalement été qu’anecdotique et c’est bien Rennes qui passe son adversaire du jour au classement et remonte à la 7eme place.