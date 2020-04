Meunier tente de séduire son futur club

Thomas Meunier est en fin de contrat avec son équipe, le PSG, et plusieurs clubs veulent profiter de la situation pour recruter le joueur à coût zéro.

Dortmund et Milan sont deux des clubs qui sont attentifs à la situation du Diable Rouge.

Meunier a accordé un entretien à 'RTBF', dans lequel il évoque son avenir : "Un joueur libre, international, qui joue dans l'équipe n°1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe ! Les clubs n'ont pas grand-chose à perdre au niveau de l'investissement, et je pense qu'ils le savent. Ils ont tout à gagner."

Affaire à suivre.