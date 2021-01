Pour la reprise, les Tigres de Gignac l'emportent face au champion en titre

L'attaquant français âgé de 35 ans, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe mexicaine avec désormais 145 réalisations depuis son arrivée en 2015, a marqué le premier but à la 40e minute.

C'est ensuite son coéquipier, le Paraguayen Carlos González, qui a doublé la mise à la 68e.

Grâce à cette victoire, les Tigres partagent la tête du championnat mexicain, avec Monterrey, vainqueur d'Atlas 2 à 0.

Avec son succès en finale de la Ligue des champions de la Concacaf face au Los Angeles FC (2-1), Gignac a ajouté un premier titre continental à son déjà riche palmarès, après trois finales perdues avec son équipe en (2016, 2017, 2019).

Avec les Tigres, il également déjà gagné le tournoi d'ouverture du championnat du Mexique en 2015, 2016 et 2017, le tournoi de clôture en 2019 et la Supercoupe du Mexique en 2017 et 2018.